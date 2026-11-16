Attualità

India, il vicino di casa gli offre un dolce ma è una bomba: morto 35enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Quello che credeva essere un dolce era in realtà una bomba rudimentale, che l’ha ucciso al primo morso. E’ successo in India, dove un uomo di 35 anni, Rajendra Barautiya, è morto lasciando sotto choc un intero villaggio dopo aver addentato quello che credeva essere un rasgulla, ricetta tipica della pasticceria indiana.  

A consegnarglielo sarebbe stato un vicino di casa, che in seguito è stato arrestato. L’episodio si è verificato lo scorso 10 novembre a Padariya Chhanta, nel distretto di Dindori, nello Stato del Madhya Pradesh. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, come riporta India Today, la vittima si trovava nel cortile della propria abitazione insieme alla famiglia, riunita attorno a un fuoco, quando il vicino si è presentato offrendogli un rasgulla, popolare dolce indiano composto da soffici palline di formaggio immerse in uno sciroppo di zucchero. 

Poi l’esplosione al primo boccone. Dopo la deflagrazione, i parenti hanno caricato il 35enne su un autorisciò e lo hanno accompagnato all’ospedale distrettuale di Dindori, ma le ferite riportate erano troppo gravi. “Non sappiamo se l’intento fosse quello di uccidere o se si sia trattato di una bravata”, ha dichiarato l’agente di polizia Rekha Singh all’agenzia France-Presse, come riportato da CBS News. “È una questione oggetto di indagine”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Rosignano, operaio 75enne muore precipitando dal tetto di un capannone: è la seconda vittima in un giorno

9 minuti fa

Biologico italiano, dal Panbio al Pnrr, a Roma bilancio e prospettive nuova Pac

12 minuti fa

Muore a 89 anni e lascia 2 milioni alla pediatria del Sant’Orsola: il gesto di Paola commuove Bologna

19 minuti fa

Tumore al polmone, a Roma la campagna End of Silence di Astrazeneca per superare stigmi e silenzi

25 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio