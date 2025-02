India, almeno 41 operai intrappolati sotto una valanga nell’Himalaya

(Adnkronos) –

Corsa contro il tempo per salvare 41 operai rimasti intrappolati da una massiccia valanga nella cittadina di Chamoli, nell'Himalaya indiano. Gli uomini facevano parte di una missione della Border Roads Organisation che lavorava sulle strade vicino al villaggio di Mana, quando sono stati travolti dalla neve. Le autorità dello Stato indiano settentrionale dell'Uttarakhand hanno iniziato un'operazione di soccorso per cercare di salvarli. La missione comprendeva un totale di 57 lavoratori, 16 dei quali sono stati salvati e inviati al campo dell'esercito vicino a Mana in condizioni critiche, ha dichiarato il direttore generale della polizia dell'Uttarakhand Deepam Seth all'emittente indiana Ndtv. Tra le 60 e le 65 persone sono coinvolte nelle operazioni di soccorso, ha dichiarato il Comando centrale dell'esercito indiano, che ha assicurato che gli sforzi di soccorso continueranno per tutto il giorno nonostante le "forti nevicate e le piccole valanghe che continuano a colpire la zona", secondo una dichiarazione pubblicata su X. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Febbraio 2025