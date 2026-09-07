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India, 6 morti in crollo edificio a Nuova Delhi: si continua a scavare tra le macerie

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(Adnkronos) –
Prosegue la ricerca dei dispersi dopo il crollo di un edificio domenica 6 settembre a Nuova Delhi in India, in cui secondo quanto riferito dalle autorità, sono morte almeno 6 persone. L'immobile di cinque piani che ospitava principalmente studenti è venuto giù intorno a mezzogiorno nel quartiere di Satya Niketan, nella zona sud-ovest della città e le squadre di soccorso continuano a perlustrare senza sosta le macerie utilizzando anche unità cinofile. Il timore, infatti, è che ci siano ancora persone intrappolate sotto i detriti. L'All India Institute of Medical Sciences, che ha accolto le vittime del crollo, ha spiegato che nel suo centro traumatologico sono giunte 10 persone. "Cinque sono arrivate già morti, mentre un paziente in condizioni critiche è deceduto in seguito alle ferite riportate", ha dichiarato l'AIIMS in un comunicato. La zona di Satya Niketan ospita centinaia di studenti universitari che vivono in alloggi sovraffollati. I crolli di edifici sono frequenti in India e le costruzioni abusive sono comuni. Il primo ministro Narendra Modi ha definito l'incidente "straziante". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Settembre 2026

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