Indagine sul boss di Nvidia per legami con una spia cinese

(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha formalizzato l’avvio di un’inchiesta indipendente sulla condotta del fondatore e amministratore delegato Jensen Huang. Al centro delle verifiche vi è la relazione tra l’imprenditore e Alice Huang, figura di spicco della società partner Megaspeed, indicata dall’intelligence statunitense come un profilo reclutato dal Ministero della Sicurezza dello Stato cinese per acquisire informazioni riservate sul colosso dei microprocessori.

L’organo direttivo, affiancato da consulenti legali esterni, ha disposto gli accertamenti in seguito alle rivelazioni di stampa che hanno portato alla luce il legame tra i due, successivamente confermato come sentimentale dallo stesso Huang in una comunicazione interna. Pur manifestando piena fiducia nella cooperazione del vertice aziendale e precisando che al momento non risultano compromessi segreti industriali o interessi di sicurezza nazionale, il board ha ritenuto prioritario esaminare nel dettaglio ogni elemento disponibile per tutelare gli azionisti e la posizione strategica del gruppo.

Il quadro risulta particolarmente delicato sul fronte geopolitico, considerando che i chip per l’intelligenza artificiale prodotti da Nvidia costituiscono l’asse portante della supremazia tecnologica contesa tra Washington e Pechino. La stessa Megaspeed è da tempo sotto la lente del Dipartimento del Commercio per presunte operazioni di contrabbando di processori avanzati verso la Repubblica Popolare, in violazione dei rigidi vincoli all’esportazione mantenuti sia dall’amministrazione Biden sia da Donald Trump.

A complicare la posizione di Huang si aggiungono infine i suoi recenti e frequenti contatti con la cerchia ristretta del presidente Trump, circostanza che alimenta il timore degli apparati di controllo circa una possibile dispersione verso Pechino di valutazioni riservate legate alle politiche governative sull’hardware strategico.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Novembre 2026