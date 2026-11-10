Indagine Samsung, quasi 1 genitore su 2 si sente meno preparato a comprendere emozioni figli online

(Adnkronos) – Il dialogo tra genitori e figli continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale anche nell’era digitale. L’87% dei genitori italiani dichiara infatti di sentirsi preparato ad accompagnare i ragazzi nelle difficoltà emotive e relazionali della crescita e, per molti, il digitale rappresenta uno spazio di scoperta, relazione e sviluppo personale. Allo stesso tempo, quasi un genitore su due (49%) riconosce che comprendere emozioni ed esperienze quando si manifestano online può essere più complesso rispetto alle situazioni offline. È quanto emerge dalla ricerca promossa da Samsung Electronics Italia e realizzata da Toluna , con la collaborazione di Jonas Ets, su oltre 1.000 genitori italiani di adolescenti tra i 12 e i 17 anni, per esplorare come il digitale stia trasformando il dialogo, le relazioni e la comprensione reciproca tra genitori e figli. La ricerca restituisce un quadro meno stereotipato del rapporto tra adolescenti e tecnologia. Per i genitori, infatti, il digitale rappresenta innanzitutto uno spazio di crescita, scoperta e appartenenza: il 59% ritiene che aiuti i ragazzi a coltivare interessi e passioni, mentre il 49% lo associa alla costruzione di amicizie e al senso di appartenenza a un gruppo. Allo stesso tempo, però, il digitale rende più complesso per i genitori leggere ciò che accade nella vita dei propri figli. Con l’aumentare dell’età diminuisce progressivamente la visibilità sul loro mondo online: tra i genitori dei ragazzi di 12-13 anni, il 59% dichiara di conoscere molto bene le piattaforme utilizzate dai figli, quota che scende al 40% tra i 16-17enni. Ancora più marcato il calo nella conoscenza delle relazioni online: la percentuale di genitori che afferma di sapere con chi i figli parlano online passa dal 49% al 25%. Anche il dialogo spontaneo sembra seguire dinamiche diverse rispetto alla vita offline. Il 60% dei genitori dichiara che i figli raccontano spontaneamente ciò che accade nella quotidianità offline, mentre la quota scende al 42% quando si parla di esperienze vissute online.

I dati mostrano come i genitori non abbiano rinunciato al proprio ruolo educativo. La modalità di accompagnamento più diffusa resta infatti il dialogo: il 38% afferma di parlare regolarmente con i figli di ciò che fanno online, il 35% si affida soprattutto a dialogo e fiducia e un ulteriore 35% stabilisce insieme ai ragazzi regole e limiti di utilizzo. La vera sfida sembra essere un’altra: comprendere ciò che i figli vivono online e riconoscere eventuali segnali di disagio. Quasi la metà dei genitori (45%) dichiara infatti di voler essere più capace di identificare fragilità e situazioni problematiche, mentre il 49% afferma di sentirsi meno preparato ad affrontare le emozioni vissute dai figli negli ambienti digitali rispetto a quelle che emergono nella vita offline. Il 68% dei genitori ritiene che il digitale possa amplificare problemi già esistenti o far emergere nuove difficoltà adolescenziali. Tra i fenomeni emergenti individuati dalla ricerca figura anche il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nella vita degli adolescenti. Secondo i genitori, il 61% dei ragazzi utilizza strumenti di AI per compiti e ricerche scolastiche, ma l’uso non si limita agli aspetti pratici: il 44% li utilizzerebbe per chiedere consigli pratici e il 20% per porre domande che trova difficili da rivolgere agli adulti. Inoltre, il 12% li userebbe anche come spazio di confronto personale per parlare di emozioni o sfogarsi. Di fronte a questi nuovi strumenti prevale una lettura articolata: oltre la metà dei genitori (55%) considera l’intelligenza artificiale al tempo stesso un’opportunità e un rischio, mentre il 30% si dichiara molto o completamente preoccupato che i ragazzi possano rivolgersi all’AI invece che agli adulti quando affrontano una difficoltà personale o emotiva. La ricerca si inserisce nel contesto della collaborazione tra Samsung Electronics Italia e Jonas Ets, associazione impegnata da anni nella promozione dell’ascolto, del benessere psicologico e della cura delle relazioni. L’indagine rappresenta un ulteriore tassello di una collaborazione che pone al centro le emozioni e il loro ruolo nella crescita delle persone, con particolare attenzione alle nuove generazioni e ai cambiamenti introdotti dalla trasformazione digitale.

“L’esperienza che da anni conduciamo con Jonas, anche nelle periferie e nei territori più esposti alla fragilità sociale, ci insegna che i giovani non chiedono adulti perfetti né controlli sempre più sofisticati. Chiedono di essere riconosciuti nella loro singolarità. Il compito educativo non è occupare la vita dei ragazzi, ma rendersi presenti con autorevolezza, offrendo ascolto, limiti e fiducia. Anche di fronte alle sfide del mondo digitale, la qualità della relazione resta il primo e più importante fattore di protezione”, ha dichiarato Massimo Recalcati, fondatore di Jonas Ets. In questo contesto si inserisce anche il sostegno di Samsung al progetto Psicoanalisi nelle Periferie (Ppp), promosso da Jonas Ets per rendere più accessibili percorsi di ascolto, supporto psicologico e cura nei territori e nelle comunità più fragili. La collaborazione ha trovato una concreta espressione anche nella realizzazione di un nuovo hub di cura psicologica e psicoterapeutica nella periferia di Milano, con l’obiettivo di favorire l’accesso a servizi di supporto e benessere emotivo. “I risultati della ricerca mostrano come il digitale sia diventato uno spazio sempre più centrale nella crescita, nelle relazioni e nella costruzione dell’identità degli adolescenti. Proprio per questo, il fatto che quasi un genitore su due si senta meno preparato a comprendere le emozioni dei propri figli quando si manifestano online evidenzia una sfida che riguarda oggi molte famiglie. I dati ci dicono che non basta essere connessi: è necessario sviluppare strumenti, competenze e occasioni di dialogo che aiutino genitori e ragazzi a comprendersi reciprocamente anche negli ambienti digitali. Come Samsung sentiamo la responsabilità di contribuire attivamente a questo percorso, promuovendo iniziative che favoriscano una maggiore consapevolezza sul rapporto tra tecnologia, emozioni e relazioni. La collaborazione con Jonas Ets nasce proprio dalla volontà di sostenere percorsi di ascolto e confronto capaci di generare un impatto concreto sulle persone e sulle comunità, mettendo al centro la qualità delle relazioni”, ha dichiarato Anastasia Buda, Head of Esg, Csr & Internal Communication di Samsung Electronics Italia.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026