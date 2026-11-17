La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro a Torremaggiore, quattro Ferrari e una Porsche, per un valore complessivo superiore a un milione di euro. Le autovetture sono state rinvenute all’interno di un garage nell’ambito di un’indagine avviata a seguito di un controllo su un carico di gasolio agricolo di contrabbando. L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di San Severo e della Tenenza di Lucera, ha avuto origine dagli accertamenti relativi al trasporto illecito di carburante. Le verifiche hanno portato alla perquisizione di alcuni locali situati nel territorio comunale di Torremaggiore e nella disponibilità del trasportatore, nei quali è stata rilevata la presenza dei cinque veicoli di lusso. Le autovetture erano custodite da una terza persona. Secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero tuttavia riconducibili a un diverso soggetto, attualmente indagato, che le avrebbe affidate al custode prima di essere sottoposto a una misura cautelare personale coercitiva. Tale circostanza ha indotto gli investigatori ad approfondire l’effettiva disponibilità dei veicoli e la provenienza delle risorse impiegate per il loro acquisto. All’esito degli accertamenti, la Guardia di Finanza ha proceduto d’iniziativa al sequestro preventivo d’urgenza, successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento è finalizzato alla confisca per sproporzione, in relazione all’ipotizzata incongruenza tra il valore del patrimonio individuato e le disponibilità economiche di provenienza lecita. Nel corso della medesima attività sono stati inoltre sequestrati 1.150 litri di gasolio agricolo, 1.744 litri di gasolio per autotrazione e il veicolo commerciale leggero impiegato per il trasporto illecito del carburante. L’indagine, inizialmente incentrata sul contrasto al commercio illegale di prodotti petroliferi, si è pertanto estesa alla verifica della provenienza delle risorse destinate all’acquisizione di un patrimonio costituito da autovetture sportive di elevato valore. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività svolte dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia per il contrasto alla criminalità economico-finanziaria e l’individuazione di beni potenzialmente riconducibili ad attività illecite.



Pubblicato il 17 Novembre 2026