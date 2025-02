Incrocio pericoloso tra San Severo e San Paolo di Civitate: la rotatoria si farà davvero?

A settembre 2024 sembrava che finalmente la tanto attesa rotatoria tra la strada provinciale 142 (ex statale 16 ter) e la strada provinciale 32, nel territorio di San Severo, avesse ottenuto il via libera definitivo. Il Consiglio Provinciale aveva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera, destinata a migliorare la sicurezza di un incrocio tristemente noto per la sua pericolosità, con numerosi incidenti stradali, talvolta mortali, legati alla scarsa visibilità, soprattutto per i veicoli provenienti dalla SP 32. Tuttavia, a oggi, non si è ancora visto nulla di concreto pertanto il prof. Raffaele Bentivoglio, responsabile nazionale dell’area welfare del MID (Movimento Italiano Disabili) torna a richiamare l’attenzione sulla problematica. “Nonostante le rassicurazioni iniziali della Provincia di Foggia – spiega Bentivoglio -, che avevano annunciato l’avvio dei lavori all’inizio di settembre, sono ormai passati cinque mesi e la situazione è rimasta invariata. I cittadini e le autorità locali sono ancora in attesa e cresce il malcontento per l’apparente ritardo nell’esecuzione dei lavori”. Il progetto sembrava avviato, ma tra gli imprevisti burocratici e le difficoltà logistiche, la partenza delle opere continua a slittare. Il progetto, del valore complessivo di 295mila euro, rientra nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed è inserito nell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale. Tra gli interventi previsti: una corona giratoria centrale con isole divisionali, un sistema d’illuminazione a led per garantire visibilità nelle ore notturne, la creazione di un sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche e l’installazione di dissuasori di velocità per limitare il transito a 50 chilometri orari. I lavori avrebbero dovuto iniziare a settembre 2024. Perciò il prof. Raffaele Bentivoglio torna a far sentire la sua voce, sollecitando nuovamente la Provincia. Già mesi fa aveva il rappresentante del MID aveva sollevato il problema e ora ribadisce l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza stradale, soprattutto per le persone con disabilità, che spesso si trovano in difficoltà in situazioni di traffico intenso e scarsa visibilità. Bentivoglio ha espresso il suo auspicio affinché i lavori possano cominciare al più presto, non solo per ridurre gli incidenti, ma anche per rendere la viabilità più accessibile e sicura per tutti. Nonostante le promesse, quindi, l’attesa continua. I cittadini e gli automobilisti restano con il fiato sospeso, sperando che finalmente il progetto possa passare dalle parole ai fatti, evitando così il rischio che l’opera tanto attesa finisca nel dimenticatoio, come un’altra promessa “morta”.



Pubblicato il 18 Febbraio 2025