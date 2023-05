Incoronazione Carlo III, Harry in terza fila con Andrea

(Adnkronos) – Il principe Harry è seduto in terza fila, assieme al principe Andrea. Non più "working royals", il primo per sua volontà, il secondo per lo scandalo Epstein, entrambi non hanno alcun ruolo nella cerimonia d'incoronazione in corso del padre e fratello Carlo III, in corso all'abbazia di Westminster. Arrivato da solo, senza la moglie Meghan e i figli rimasti in California, il duca di Sussex indossa le sue medaglie militari. Al suo primo contatto con la famiglia reale dopo l'uscita del libro di memorie "Spare", in cui attacca i familiari, Harry è apparso sorridente mentre si dirigeva al banco in terza fila. Vicino a lui ci sono Andrea, con l'abito dell'ordine della giarrettiera, e le sue figlie Eugenie e Beatrice con i rispettivi mariti, Jack Brooksbank e Jack Brooksbank. Al funerale della Regina Elisabetta , Harry era in seconda fila. Ora è ulteriormente retrocesso, lontano dal fratello maggiore ed erede William, in prima fila con la moglie Kate. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Maggio 2023