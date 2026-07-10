Attualità

Incontro di Re Carlo con Harry, Meghan e i loro figli

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Meghan Markle insieme ai loro figli il principe Archie, 7 anni, e la principessa Lilibet, 5 anni, hanno fatto visita a Re Carlo e alla Regina Camilla.   Buckingham Palace, riferiscono i media britannici, ha confermato che il Re e la Regina hanno ospitato la famiglia a Highgrove House, la residenza di campagna del monarca nel Gloucestershire, nel primo pomeriggio. I figli del Duca e della Duchessa di Sussex hanno visitato l'ultima volta il Regno Unito nel giugno 2022. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sinner-Zverev, domenica la finale di Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

4 minuti fa

Mondiali, oggi quarti Spagna-Belgio – Diretta

31 minuti fa

“Vai Nole, puoi battere Sinner”. E Djokovic se la ride: “Magari dieci anni fa”

49 minuti fa

Sinner in finale a Wimbledon, come cambia il ranking Atp e quanto guadagna

58 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio