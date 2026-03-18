Incontro con il regista Di Martino: proiezione e dialogo a Santa Chiara

Prosegue all’Università di Foggia il ciclo di incontri “La leggenda dell’artista: protagonisti al centro della scena delle arti”, progetto ideato dalla professoressa Floriana Conte nell’ambito delle attività del Dipartimento di Studi Umanistici e del CUTAM. Dopo il primo appuntamento con Sonia Bergamasco, la rassegna continua con un nuovo incontro dedicato al regista e sceneggiatore Ludovico Di Martino, tra gli autori più interessanti del panorama cinematografico e televisivo italiano contemporaneo.

L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle ore 16.15 nell’Auditorium Santa Chiara, dove sarà proiettato il film “La Belva”. A seguire è previsto un confronto dal titolo “Il cinema ha bisogno di corpi” tra il regista e la professoressa Conte, con uno spazio finale dedicato alle domande del pubblico.

“Sono molto soddisfatta della partecipazione al primo incontro, che ha visto protagonista Sonia Bergamasco – ha dichiarato la professoressa Conte –. L’interesse degli studenti e la presenza del pubblico dimostrano quanto sia importante creare occasioni di confronto diretto con artisti capaci di incidere sulla cultura contemporanea. C’è grande attesa anche per questo secondo appuntamento, che offrirà nuovi spunti di riflessione sulle forme dell’arte e della creatività2.

Di Martino è un autore capace di muoversi tra cinema e televisione, imponendosi anche all’attenzione internazionale. “La Belva”, uscito nel 2020, è stato per giorni il titolo più visto su Netflix a livello mondiale. In seguito ha firmato “I viaggiatori” e ha diretto la quinta stagione di “Mare fuori”, una delle serie più seguite della produzione italiana recente.

Nel suo percorso ha affrontato generi poco frequentati dal cinema italiano, come il thriller d’azione, la fantascienza e il fantasy, rielaborandoli in una chiave personale. Nei suoi lavori il racconto di genere diventa uno spazio di sperimentazione, capace di dialogare sia con la tradizione internazionale sia con le tematiche del presente.

Durante l’incontro il regista ripercorrerà le tappe principali della sua esperienza, soffermandosi sul processo creativo, sul rapporto con il pubblico e sul ruolo della narrazione audiovisiva, con particolare attenzione anche alla sua esperienza in “Mare fuori”.

Come per gli altri appuntamenti della rassegna, l’incontro rappresenta anche un momento di confronto diretto con gli studenti, all’interno di un progetto che mette al centro la figura dell’artista contemporaneo e le modalità con cui oggi si costruisce tra arti visive, performative e audiovisive.

Il progetto riflette la vocazione interdisciplinare del Dipartimento di Studi Umanistici, mettendo in relazione storia dell’arte, letteratura, lingua, psicologia, pedagogia e arti performative, e affiancando alla didattica momenti di approfondimento diretto. Tra gli elementi distintivi c’è anche la realizzazione di un “museo virtuale”: ogni ospite lascerà una breve testimonianza video, contribuendo alla costruzione di un archivio digitale condiviso sui canali dell’Università.

La partecipazione agli incontri rientra nelle attività didattiche dei corsi della professoressa Conte e consente agli studenti di ottenere crediti formativi universitari. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Pubblicato il 18 Marzo 2026