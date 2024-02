Incidenti sull’A1 per nebbia, chiuso il tratto Parma-Piacenza: code e traffico bloccato

(Adnkronos) – La nebbia blocca il traffico sulla A1 Milano-Napoli dove oggi 19 febbraio 2024, a causa di diversi incidenti verificatesi poco prima delle ore 9:00 per la scarsa visibilità, è stato temporaneamente chiuso il tratto fra Piacenza (dal bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia) e Parma in direzione Bologna. Inoltre, sono chiuse in entrata ed in entrambe le direzioni le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. All’interno del tratto interessato dagli eventi, sono presenti i soccorsi Sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2024