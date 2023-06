Incidente sull’A16, pullman urta 5 auto: 1 morto e diversi feriti

(Adnkronos) – In un incidente che ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman sull'autostrada A16 Napoli-Canosa un automobilista è morto e ci sarebbero diversi feriti. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Alle 6.45 circa, riferisce Autostrade per l'Italia, è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un incidente che ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman al km 100,5. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che, a seguito di un incidente tra tre autovetture, nel quale un automobilista ha perso la vita, il pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza di una scarpata. Il numero dei feriti è in corso di accertamento. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registra 1 km di coda verso Napoli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Giugno 2023