Incidente sulla via Ostiense, morto un uomo in sella a una moto

(Adnkronos) – Un uomo, sembrerebbe un italiano di circa 40 anni, è morto questa mattina in un incidente sulla via Ostiense, all'altezza del civico 2183. Diretto ad Acilia in sella a una moto di grossa cilindrata, ha prima urtato lateralmente una Renault Megane che procedeva in direzione opposta, verso Ostia Antica, scontrandosi poi frontalmente contro una Opel che ha inutilmente tentato di evitarlo.



Pubblicato il 13 Settembre 2023