(Adnkronos) – Quattro ragazzi sono rimasti feriti, all’alba, in un incidente avvenuto sulla Torino-Milano, all’altezza dello svincolo di Settimo Torinese, in direzione Milano. Sul posto con più ambulanze i sanitari del 118 di Azienda Zero: tre ventenni sono stati trasportati al Giovanni Bosco, uno in codice rosso e due in codice verde, un 19enne al Cto in codice giallo.

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Pubblicato il 29 Novembre 2026