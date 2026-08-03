Incidente sulla Ternana tra camper e bus, 15 feriti ancora ricoverati

(Adnkronos) – Restano al momento ricoverate 15 delle persone coinvolte nell'incidente avvenuto ieri sulla strada statale 79 bis Terni – Rieti tra un camper ed un bus-navetta con a bordo dei turisti, che ha interessato anche altre auto. All’indomani del Centro di Coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Terni Antonietta Orlando subito dopo il grave incidente, la prefettura conferma in una nota che sono state 45 le persone coinvolte, tra le quali cinque fortunatamente illese, accolte nella notte in una struttura ricettiva della città. Sei le vittime mentre "i feriti, assistiti presso gli ospedali di Terni, Foligno, Spoleto, Perugia, Rieti e Roma, sono 34 di cui 19 sono stati già dimessi – riferisce la prefettura – Restano al momento ricoverate 15 persone". Rimane attivo presso la prefettura il numero unico 0744.480458, strettamente riservato ai parenti delle persone coinvolte nell’incidente, al quale risponderà la Direzione Salute della Regione Umbria per fornire ogni utile informazione. “Sento di dover ringraziare personalmente tutti coloro che sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente impegnandosi nei soccorsi, in particolare le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il personale sanitario, il Comune di Terni e la Regione Umbria, nonché i rappresentanti delle istituzioni che hanno prontamente partecipato al Centro di coordinamento soccorsi convocato in prefettura – ha dichiarato il prefetto – Un particolare plauso va al personale dei presidi ospedalieri che hanno fornito pronta assistenza sanitaria ai numerosi feriti coinvolti nel drammatico incidente. Esprimo il mio personale cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime, condividendo il lutto con sincera partecipazione. Ai feriti auguro una pronta e completa guarigione”.

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Pubblicato il 3 Agosto 2026