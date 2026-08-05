Attualità

Incidente sulla Ternana, 58enne ricoverato a Perugia sottoposto ad accertamento morte

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di Perugia comunica che il paziente di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato a seguito del grave incidente stradale
avvenuto domenica scorsa lungo la strada Terni-Rieti, "è attualmente sottoposto alla procedura di accertamento di morte presso la Terapia Intensiva".  "Il paziente – si legge nella nota – aveva riportato un gravissimo trauma cranico. In considerazione dell'evoluzione del quadro clinico, è stata avviata la procedura di accertamento di morte come da normativa vigente, il cui completamento è previsto nel tardo pomeriggio di oggi". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Agosto 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Morte piccolo Domenico, accordo tra Monaldi e famiglia per risarcimento

28 minuti fa

Igli Tare derubato della borsa sul treno, poi recuperata dalla polizia

37 minuti fa

Commissione Covid, Conte convocato giovedì 6 agosto

43 minuti fa

Tumori, Ail nello Stretto di Messina: Federico nuota per la ricerca e la rinascita

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio