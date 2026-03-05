Incidente sulla Tangenziale di Torino, scontro tra due mezzi: un morto

(Adnkronos) – Grave incidente questa mattina intorno alle sei sulla tangenziale nord di Torino, nei pressi dell’uscita di corso Regina. Per cause ancora in corso di accertamento nello scontro tra due mezzi, un uomo è deceduto, mentre una seconda persona è stata trasportata in ambulanza in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Pubblicato il 5 Marzo 2026