Incidente sulla Salaria, due morti nel reatino

(Adnkronos) – Incidente sulla strada statale 4 'Salaria'. E' stato temporaneamente interdetto un tratto, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 61,300 a Torricella in Sabina (Rieti), fa sapere Anas sottolineando che il provvedimento è stato necessario a causa di un incidente che ha visto coinvolti due veicoli e nel quale due persone sono decedute. Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118 e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Aprile 2023