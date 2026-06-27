Attualità

Incidente sul lavoro, precipita da un palazzo in costruzione a Olbia: morto sul colpo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Incidente mortale sul lavoro a Olbia. Renato Mariotti, 65enne direttore dei lavori di un cantiere edile in centro cittadino, in via Gramsci, è precipitato questa mattina da un palazzo di dieci piani in costruzione ed è morto sul colpo.  Non è ancora chiaro da quale altezza sia caduto. Sul posto il 118, che non ha potuto far altro che costatare il decesso, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal della Asl gallurese per stabilire le cause e l'altezza da cui è precipitato l'uomo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ultimo a Tor Vergata, conto alla rovescia per il concerto dei record

33 minuti fa

“Non so dov’è e non voglio saperlo”, la giornalista e il mistero Bosnia ai Mondiali

47 minuti fa

Milano Pride, al via il corteo. Schlein: “Omotransfobia ha ucciso Mirko Moriconi”

52 minuti fa

Elly Schlein al Pride di Milano: “Omotransfobia uccide”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio