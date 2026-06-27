Incidente sul lavoro, precipita da un palazzo in costruzione a Olbia: morto sul colpo

(Adnkronos) –

Incidente mortale sul lavoro a Olbia. Renato Mariotti, 65enne direttore dei lavori di un cantiere edile in centro cittadino, in via Gramsci, è precipitato questa mattina da un palazzo di dieci piani in costruzione ed è morto sul colpo. Non è ancora chiaro da quale altezza sia caduto. Sul posto il 118, che non ha potuto far altro che costatare il decesso, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal della Asl gallurese per stabilire le cause e l'altezza da cui è precipitato l'uomo.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Giugno 2026