Incidente sul lavoro a Sant’Arcangelo di Potenza: morto operaio di circa 60 anni

(Adnkronos) – Tragico incidente sul lavoro nelle prima di oggi a Sant’Arcangelo di Potenza, dove un operaio di circa 60 anni, residente nel Senisese, è morto all’interno di un’azienda situata in un'area di cantiere. Secondo le prime informazioni, l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente che avrebbe interessato una macchina operatrice. La dinamica non è ancora stata ricostruita con certezza e sono in corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Una fonte locale riferisce, in via ancora preliminare, che l’operaio potrebbe essere rimasto schiacciato da una ruspa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Arcangelo e della Compagnia di Senise, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro e ai soccorritori del 118. Gli investigatori stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza presenti nell’area. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza e dovranno chiarire eventuali responsabilità.

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Pubblicato il 21 Settembre 2026