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Incidente, scontro sull’A1 a Roma Sud: un morto e due feriti

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(Adnkronos) – Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi, venerdì 5 giugno, sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone, poco prima delle 14, al km 584,200.  Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Al momento il traffico di auto e camion sull'A1 in direzione Napoli è interrotto. Si registrano, inoltre, code e rallentamenti nella zona dell’incidente. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Giugno 2026

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