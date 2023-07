Incidente Porto Cervo, auto fuori strada si ribalta: 3 feriti, grave ragazza

(Adnkronos) –

Incidente nella notte in Sardegna, vicino al bivio per Porto Cervo. Per cause ancora da accertare un'auto è uscita fuori strada poco dopo le 3 di stanotte lungo la Provinciale 59. Il mezzo ha percorso un centinaio di metri in mezzo alla vegetazione, ribaltandosi più volte. A bordo c'erano tre persone e sono tutte ferite, ma a destare preoccupazione sono le gravi condizioni della ragazza che si trovava nel sedile posteriore: ha riportato un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, la Polizia stradale e tre ambulanze del 118 che hanno portato i feriti all'ospedale di Olbia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Luglio 2023