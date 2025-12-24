Attualità

Incidente nel Trevigiano, 21enne investito da un’auto è gravissimo: elitrasportato in ospedale in codice rosso

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni di Treviso è stato gravemente investito da un’auto oggi, mercoledì 24 dicembre, verso le ore 13, a Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Avendo riportato un trauma cranico importante, il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Treviso dall’elicottero del Suem 118.  Alla guida dell’auto c’era una donna di 44 anni di Mussolente (Vicenza) che si è fermata per soccorrere il giovane. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i carabinieri di Castelfranco Veneto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Inaugurata nuova Risonanza magnetica 3 tesla al Poliambulatorio Montezemolo in Corte dei Conti

4 minuti fa

Applausi e ovazioni per La Bohème, il Maggio conquista il pubblico

17 minuti fa

Verstappen-Mercedes, l’accordo e il tweet che inganna tutti (o quasi)

24 minuti fa

Visto negato a Breton, la Lega sta con gli Usa: “Decidono loro chi far entrare”

27 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio