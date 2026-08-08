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Incidente nel Pescarese, scontro tra auto e motorino: morto 18enne

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(Adnkronos) – Grave incidente stradale nella notte a Marina di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara: nello scontro tra un'auto e un motorino è morto un ragazzo di 18 anni.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo sezione radiomobile della compagnia di Montesilvano che hanno svolto i rilievi e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nello schianto è rimasto ferito anche il conducente dell'auto, trasportato in ospedale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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