Incidente Lido di Camaiore, scontro auto-moto: 2 feriti, grave 60enne

(Adnkronos) –

Incidente stradale con due feriti questa mattina, alle ore 7.50, a Lido di Camaiore (Lucca), all'incrocio tra viale Kennedy e via Trieste, dove un'auto si è scontrata con una moto. Il conducente della moto, 60 anni, ha riportato un politrauma ed è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all'ospedale Versilia. La donna che guidava l'auto è stata soccorsa e trasferita in codice verde sempre al'ospedale Versilia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Giugno 2023