Attualità

Incidente in auto per Sira Martinez, figlia di Luis Enrique: morto un motociclista

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un motociclista è morto nel tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre in seguito a uno scontro con un’automobile sulla strada N-332, nel territorio di Oliva, nella Comunità valenciana della Safor. Come riportato dall'emittente valenciana A Punt, a bordo della vettura si trovavano Sira Martinez, figlia di Luis Enrique, allenatore del Psg, e un altro uomo, che era alla guida. L’incidente si è verificato intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Servizio di Assistenza Medica d’Urgenza del posto, ma per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare: come riferito da fonti del Centro di informazione e coordinamento delle emergenze, l’uomo era già deceduto al loro arrivo. Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne le cause. Stando alle informazioni diffuse dai responsabili delle indagini, il conducente dell’auto è risultato negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti. L’uomo risulta comunque indagato, in attesa che vengano chiarite le circostanze dello scontro. Sira Martinez, secondo quanto riportato dai media spagnoli, è rimasta illesa. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Bayern, clamoroso errore di Neuer e Augusta in vantaggio dopo 5 secondi

16 minuti fa

Accordo Trump-Putin, Ue: “Europa non allenta pressione, nuove sanzioni contro la Russia”

25 minuti fa

Minori: Marco Rossetti di ‘Doc’ in piazza con Save the Children, per il weekend dei BisBuoni﻿

26 minuti fa

Caso Garlasco, Nordio: “Stasi condannato dopo due assoluzioni, sistema demenziale”

34 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio