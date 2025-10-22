Attualità

Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un incidente a un elicottero nella zona del Gruppo di Fanes in Val Pusteria (Bolzano) sta mobilitando tutti i mezzi di ricerca e soccorso a disposizione. Ignote per ora cause e dinamica dell'incidente. Sul posto uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino, Carabinieri e della Guardia di finanza. Alcuni degli elicotteri mobilitati in zona hanno visori notturni per operare in montagna col buio. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Festival: a Padova dal 14 al 16 novembre il Cicap Fest all’ottava edizione con ‘Sconfinare’

36 minuti fa

Alla Festa del Cinema di Roma il Gruppo FS presenta il doc ‘Andata e ritorno’

39 minuti fa

Sinner, anche Corona attacca Jannik (ma sbaglia tutto)

43 minuti fa

Nuovo amore a ‘Ballando con le stelle’? Il feeling tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli oltre la pista

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio