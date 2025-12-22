Attualità

Incidente d’auto per Vince Zampella, morto il co-creatore della serie ‘Call of Duty’

Foto di AdnKronos AdnKronos
(Adnkronos) –
Vince Zampella, acclamato co-creatore della serie di videogiochi di successo 'Call of Duty', è morto in un incidente stradale, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Secondo l'emittente locale NBC4, lo sviluppatore ed executive leader di Respawn Entertainment, i cui studi hanno creato alcuni dei giochi più venduti al mondo, è morto mentre guidava la sua Ferrari su una strada panoramica a nord di Los Angeles. 
Pubblicato il 22 Dicembre 2025

