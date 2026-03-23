Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con un veicolo

(Adnkronos) – Un aereo in fase di atterraggio si è scontrato contro un veicolo su una pista dell'aeroporto LaGuardia di New York. Lo hanno riferito le autorità locali spiegando che l'aeroporto è stato chiuso in seguito alla collisione di un CRJ-900 di Air Canada Express e un veicolo di terra sulla pista 4. Si è trattato di ''un incidente'', hanno spiegato i vigili del fuoco che sono "intervenuti in seguito alla segnalazione di un incidente che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Marzo 2026