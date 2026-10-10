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Incidente ad Anagni, scontro frontale tra auto: morto 36enne e tre feriti gravi

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(Adnkronos) – È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto nella notte, poco dopo le 4, ad Anagni, lungo la Sr 155 Anticolana in provincia di Frosinone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri una Mercedes Classe A, condotta da un 27enne, proveniente da Fiuggi, si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta con alla guida un 32enne, marocchino, che viaggiava sulla corsia opposta.  Nell'incidente uno dei passeggeri della Ford Fiesta, un 36enne di Palestrina, è morto sul colpo mentre un secondo passeggero e i due conducenti sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali di Colleferro, Roma Tor Vergata e Frosinone.  I veicoli sono stati sequestrati e la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Ottobre 2026

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