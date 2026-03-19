Incidente a Viterbo, si scontrano treno e pullman al passaggio a livello: studenti feriti

(Adnkronos) – Scontro tra un treno e un pullman in provincia di Viterbo. L'incidente è avvenuto oggi 19 marzo all'altezza di un passaggio a livello a Fornacchia, alle 8.30. Lievemente feriti la conducente del convoglio ferroviario e alcuni studenti a bordo del bus. Sul posto i vigili del fuoco, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

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Pubblicato il 19 Marzo 2026