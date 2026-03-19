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Incidente a Viterbo, si scontrano treno e pullman al passaggio a livello: studenti feriti

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(Adnkronos) – Scontro tra un treno e un pullman in provincia di Viterbo. L'incidente è avvenuto oggi 19 marzo all'altezza di un passaggio a livello a Fornacchia, alle 8.30. Lievemente feriti la conducente del convoglio ferroviario e alcuni studenti a bordo del bus.  Sul posto i vigili del fuoco, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Marzo 2026

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