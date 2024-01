Incidente a Roma, scontro tra moto e bici sulla Prenestina: morto 42enne

(Adnkronos) –

Schianto mortale su via Prenestina, a Roma. Un motociclista di 42 anni alla guida di una Yamaha è deceduto dopo essersi scontrato con un ciclista all'altezza di Porta Maggiore. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di martedì sera. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del V Prenestino per i rilievi del caso. Il ciclista, un uomo del Bangladesh sulla quarantina, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Giovanni. Su di lui sono in corso gli accertamenti per verificare se avesse fatto uso di alcol e/o droga. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2024