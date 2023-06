Incidente a Roma, scontro tra due auto a Marino: morta 17enne

(Adnkronos) – Incidente tra due auto ieri sera in viale Bruno Buozzi, a Marino (Roma): morta una ragazza di 17anni. Sul posto i poliziotti dei commissariati di Marino e Genzano insieme ai colleghi della Polstrada di Albano, intervenuti per i rilievi. Ricoverato in codice giallo anche il ragazzo in macchina con la vittima e con un altro amico, mentre è stato medicato sul posto l'uomo alla guida dell'altra auto. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso e riaperto intorno a mezzanotte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Giugno 2023