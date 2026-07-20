Attualità

Incidente a Roma, scontro fra due auto in via Appia: un morto e due feriti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un morto e due feriti gravi. E' il bilancio di un incidente tra due auto avvenuto oggi alle 13.45 all'altezza del km 34,500 di via Appia, a Roma. I Vigili del Fuoco hanno estratto le persone rimaste incastrate all'interno dei veicoli, una morta sul colpo, le altre due, entrambe in codice rosso, sono state trasportate in ospedale, uno in elisoccorso. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di competenza, la via Appia è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi del caso. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Vannacci ‘condottiero romano’ in un video Ai, Conte e Schlein giustiziati nell’arena: è bufera

23 minuti fa

Polonara assistente allenatore ad Avellino: “Opportunità enorme, non vedo l’ora di iniziare”

28 minuti fa

Energia: consumi di gas in crescita, +3% a giugno 2026 rispetto all’anno precedente

2 ore fa

Burnham è il nuovo premier britannico: “Faremo maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio