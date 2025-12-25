Incidente a Roma, schianto su via Aurelia: morto 49enne

(Adnkronos) – Incidente mortale oggi 25 dicembre in mattinata a Roma. Pattuglie della polizia locale del Gruppo Aurelio sono intervenute intorno alle 10.30 in via Aurelia, direzione Roma, all'altezza km 12. A perdere la vita un uomo di 49 anni che si trovava bordo di una moto, che al momento risulta essere l'unico veicolo coinvolto. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe scontrato contro il guard rail.

