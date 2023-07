Incidente a Policoro, un morto in scontro fra due auto

(Adnkronos) – Un 59enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri a Policoro, in provincia di Matera, e altre due persone sono rimaste ferite. La vittima è un marocchino residente nell'area jonica materana. L'incidente è accaduto sulla strada che collega Policoro con la spiaggia nei pressi del complesso turistico Marinagri, in via San Giusto, in località Torre Mozza. La vittima era a bordo di una Ford Focus che dopo l'impatto con l'altro veicolo è uscita dalla sede stradale, finendo parzialmente in un canale di bonifica. Soccorse dai vigili del fuoco e dalle ambulanze del 118 le due persone, italiane, che erano a bordo dell'altra auto, una Fiat Panda. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Policoro. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Luglio 2023