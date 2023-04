(Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina nel cuneese sulla statale 28 a Magliano Alpi. Per cause ancora in corso di accertamento, nello scontro tra un’auto e una moto è deceduto un motociclista 51enne. Per lui inutili tentativi di rianimarlo del 118 giunti sul posto. In codice verde l’automobilista. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2023