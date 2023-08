Incidente a Chieti, scontro auto-tir: un morto e 3 feriti

(Adnkronos) –

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un incidente sulla Statale Trignina, in provincia di Chieti. Un mezzo pesante e tre auto si sono scontrate nel territorio del comune di Fresagrandinaria, poco prima delle 13. La vittima, di Montemitro (Cb), era alla guida di una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Vigili del fuoco e sanitari del 118. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Agosto 2023