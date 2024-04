Incidente a Canosa, marito morto e moglie ferita

(Adnkronos) – Un uomo è morto e sua moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla Strada Provinciale 2 che collega Canosa di Puglia a Cerignola. "Sin dal giorno del mio insediamento, i lavori di completamento e messa in sicurezza di un'arteria stradale fondamentale quale la SP2, sono stati sempre oggetto della nostra costante attenzione. Purtroppo, però, nonostante i numerosi incontri che hanno avuto luogo in Provincia con il Presidente Bernardo Lodispoto durante tutto questo tempo, nulla è accaduto", scrive su Fb il sindaco di Canosa di Puglia Vito Malcangio. "Quello che avevamo più volte preannunciato al presidente Lodispoto si è tragicamente verificato questa notte – aggiunge – Se la strada fosse stata messa in sicurezza, ora non saremo qui a parlare di tutto questo, non è possibile aspettare che qualcuno perda la vita per poi intervenire. Quanto accaduto ci rattrista e ci lascia attoniti, di fronte a un triste epilogo che poteva benissimo essere evitato. Non sono più disposto a tollerare tutto questo: se il presidente Lodispoto non è in grado di garantire sicurezza su questo tratto stradale, che la chiudesse al traffico! Con la vita della gente non si scherza. La sicurezza stradale è una priorità ma dinnanzi a quanto verificatosi, parlarne è veramente difficile". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2024