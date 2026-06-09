Attualità

Incidente a Cagliari, un morto e due feriti gravi

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un 44enne morto e madre e figlio di 10 anni in gravi condizioni, è il pesante bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 21 del 9 giugno nel Cagliaritano. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava percorrendo ad alta velocità la Provinciale 2 tra Sestu e Assemini quando ha perso il controllo del mezzo. Prima ha urtato un palo, poi è finito contro un'altra auto che sopraggiungeva in quel momento. Per il 44enne non c'è stato niente da fare mentre sono ricoverati in gravi condizioni madre e figlio piccolo che viaggiavano sull'altra auto. Sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Sul luogo dell'incidente, in territorio di Assemini, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Gli Stati Uniti lanciano attacchi contro l’Iran: “Risposta dopo elicottero abbattuto”

20 minuti fa

Travaglio e la grazia a Minetti: “Chiedo scusa? Nemmeno per sogno”

51 minuti fa

Il Real Madrid vuole Alvarez, l’offerta choc bocciata dall’Atletico

2 ore fa

Incidente tra Tir e furgone, 3 operai morti sulla superstrada Avezzano-Sora

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio