Inchiesta Milano, vertice di due ore tra Beppe Sala e il Pd lombardo: “Incontro costruttivo”

(Adnkronos) – E' durato circa due ore oggi, domenica 20 luglio, l'incontro tra il sindaco Beppe Sala, indagato nell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica milanese, e i vertici del Pd del capoluogo lombardo rappresentati dalla segretaria regionale Silvia Roggiani, il segretario metropolitano Alessandro Capelli e il capogruppo a Palazzo Marino Beatrice Uguccioni. Sul tavolo del confronto la linea da tenere in vista del Consiglio Comunale convocato a Palazzo Marino per domani, lunedì 21 luglio, alle 16.30 in cui il sindaco dovrà riferire sulla sua posizione dopo l'inchiesta giudiziaria che sta scuotendo la giunta. Tra le ipotesi che Sala potrebbe prendere in considerazione in queste ore c'è anche la scelta di un suo passo indietro. Il Pd fin dall'inizio ha fatto quadrato attorno al primo cittadino confermandogli piena fiducia e dicendosi certo "dell’integrità personale e dell’onestà amministrativa di Sala". E al termine dell'incontro odierno il Partito democratico ha parlato di "un incontro costruttivo". Il sindaco è indagato per le ipotesi di 'false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone' per la riconferma di Giuseppe Marinoni alla presidenza della commissione paesaggio e 'concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità' nell’ambito del progetto sul ‘Pirellino’ di Catella e dell’architetto Stefano Boeri. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Luglio 2025