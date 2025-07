Inchiesta Milano, da Tancredi a Catella: oggi gli interrogatori dei sei indagati

(Adnkronos) – Interrogatori preventivi, oggi, nell'inchiesta sull'urbanistica che sta segnando un terremoto politico e giudiziario a Milano. Al settimo piano del Palazzo di giustizia sempre vietato alle telecamere, sfileranno a partire dalle ore 9.45 e fino al pomeriggio i sei indagati per i quali la procura di Milano ha chiesto gli arresti (due domiciliari e quattro in carcere). Le accuse ipotizzate, a vario titolo, vanno dalla corruzione al falso, dall'abuso edilizio alla lottizzazione abusiva fino all'induzione indebita.

Il primo a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini sarà Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione per il paesaggio che guida – per volere del sindaco Giuseppe Sala (indagato) – fino al 2024. Per l'accusa, il titolare dell'omonimo studio di architettura (chiesto il carcere) si occupava di dare pareri non vincolanti su progetti urbanistici presentati da imprese che gli avevano affidato incarichi professionali. Un 'conflitto di interessi' che avrebbe dovuto dichiarare, per poi astenersi. Non averlo fatto gli costa l'accusa di false dichiarazioni su qualità personali e di corruzione perché, per i pm, quei compensi rappresenterebbero "una forma di retribuzione della 'messa a disposizione' della funzione di presidente" rendendolo uno "spregiudicato faccendiere" che avrebbe incassato oltre 400 mila euro per parcelle, in gran parte da Federico Pella, tra i progettisti che più hanno cambiato il volto e l'altezza della città. Anche Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione, è accusato di false attestazioni e di tre corruzioni con altrettanti imprenditori e società. Anche per lui è stato chiesto il carcere e comparirà per secondo davanti al giudice per le indagini preliminari, prima di lasciare la sedia a Giancarlo Tancredi (chiesti i domiciliari), da lunedì ex assessore alla Rigenerazione Urbana della giunta Sala, l'uomo che ha seguito tutte le partite strategiche per il futuro della città. Da Porta Nuova a Citylife, passando per la riqualificazione degli ex scali ferroviari, il Portello, Mind, Expo, per arrivare alla saga infinita dello stadio San Siro. Negli atti dell'inchiesta emerge che Tancredi – difeso dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni – avrebbe fatto "pressioni" su Marinoni per ottenere il parere favorevole della Commissione paesaggio su alcuni interventi urbanistici che coinvolgevano, tra gli altri, l'architetto Stefano Boeri (indagato e coinvolto in altri filoni d'indagine sull'urbanistica) e l'imprenditore Manfredi Catella, fondatore di Coima. Assistito dagli avvocati Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli, Catella è pronto a presentare al gip Fiorentini una memoria con tutte le prove documentali per ribattere alle accuse della Procura che per lui ha chiesto gli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. Il 're del mattone' sarà il quinto a varcare la porta del giudice per le indagini preliminari, dopo l'architetto Federico Pella, progettista anche delle terme in zona San Siro, e prima del costruttore Andrea Bezziccheri per i quali i pm hanno chiesto il carcere. L'imprenditore immobiliare di Bluestone, la Guardia di finanza ha sequestrato circa 120mila euro in tagli da 200 euro trovati in una cassetta di sicurezza, sarà l'ultimo dei candidati all'interrogatorio preventivo. Un tour de force per il giudice Fiorentini che non ha termini perentori per decidere, sebbene incomba la pausa feriale. La decisione dovrà tener conto delle richieste della Procura e delle memorie difensive e dovrà fornire la prima risposta all'impianto accusatorio che racconta di un 'Pgt ombra', di una "degenerazione della gestione urbanistica dell’amministrazione comunale", la quale, invece di essere "presidio di tutela dell'interesse pubblico", sarebbe "asservita alle utilità di una cerchia ristretta elitaria di soggetti" in un "sistema gravemente corruttivo che ha come risultato lo svilimento dell’interesse pubblico". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2025