Attualità

Inchiesta curve, l’ex capo ultrà Lucci condannato a 8 anni in appello

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Otto anni di carcere. E’ la condanna decisa, dopo un concordato, per Luca Lucci, ex capo ultrà della curva Sud a processo davanti alla Corte d’Appello di Milano nel filone principale dell’inchiesta sulle curve. Lucci, difeso dall’avvocato Jacopo Cappetta, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli del 2019. Accusa quest’ultima da cui è stato assolto. In primo grado il capopopolo capace di serrare le fila della curva rossonera a San Siro era stato condannato a dieci anni. A chiedere di concordare la pena, quello che è il patteggiamento in appello, anche altri otto dei nove imputati.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Serie A, un turno di stop ai tecnici di Juve e Cagliari Spalletti e Pisacane

12 minuti fa

Sicilia da oggi isola sede internazionale confronto tra geometri su casa e patrimonio immobiliare

19 minuti fa

Bologna, c’è lesione per Orsolini: ecco quando tornerà in campo

22 minuti fa

Turismo, al via Ttg e Inout 2026: alla fiera di Rimini 2.800 brand espositori e 1.000 buyer

24 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio