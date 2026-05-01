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Incendio tra Lucca e Pisa, canadair in azione e abitazioni evacuate ad Asciano

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(Adnkronos) – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di San Giuliano Terme e Asciano. Durante la notte le attività sono andate avanti con squadre a terra e l’impiego di droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai. Dall'alba sono operativi tre Canadair a supporto delle operazioni di spegnimento, giunti dalle basi di Ciampino, a Roma, e Genova. Nella notte disposte evacuazioni di abitazioni nella zona di Asciano.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Maggio 2026

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