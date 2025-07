Incendio sulla Salaria, linea alta velocità fortemente rallentata tra Roma e Firenze: ritardi dei treni fino a 90 minuti

(Adnkronos) – Un incendio di sterpaglie è divampato oggi al km 13 di via Salaria a Roma in prossimità della linea ferroviaria tra Roma Tiburtina e Settebagni. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. La circolazione dei treni è fortemente rallentata sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze, con ritardi fino a un'ora e mezza. Trenitalia sul proprio sito spiega che, alle 17.15, "la circolazione è fortemente rallentata per danni causati da un incendio tra Roma Tiburtina e Settebagni". I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulle linee convenzionali. I treni Alta Velocità e Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Luglio 2025