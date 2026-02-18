Attualità

Incendio Sannazaro, Giuli in visita al teatro

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è in visita al teatro Sannazaro di Napoli, avvolto ieri mattina dalle fiamme. Con lui c'è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ed il Comandante dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Paduano, con cui il ministro si è intrattenuto alcuni minuti, a proposito del lavoro tuttora in corso all'interno dello stabile. Il ministro ha abbracciato la proprietaria e direttrice artistica del Sannazaro, Lara Sansone, in lacrime come il marito, Sasà Venorio. A seguire, Giuli si recherà in Prefettura, dove è previsto un punto stampa. Il Sannazaro "tornerà com'era prima. Ve lo prometto", ha assicurato ieri Giuli che oggi concorderà le mosse per la ricostruzione del teatro.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran-Usa, Axios: “Trump si sta spazientendo, attacco molto presto”

17 minuti fa

UniCredit aderisce al protocollo Zes-Abi

33 minuti fa

Milleproroghe, dal bonus lavoro al fisco: le novità in arrivo

51 minuti fa

MyPlant & Garden 2026, Capitanio (Aiph): “Evento di punta italiano che il Paese mostra al mondo”

55 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio