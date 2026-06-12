Incendio nel campo nomadi, Il Comune consiglia di tenere le finestre chiuse

In seguito al fumo che si è sviluppato dall’incendio in corso nel campo nomadi vicino a Foggia, il Comune consiglia ai cittadini residenti nelle zone più vicine all’area interessata “a titolo meramente precauzionale, di limitare, ove possibile, la permanenza all’aperto e di mantenere chiuse le finestre in presenza di fumo o odori derivanti dalla combustione”. L’Amministrazione comunale “resta in costante contatto con gli enti competenti – conclude la nota – e fornirà eventuali aggiornamenti qualora necessari. Si ringraziano gli operatori impegnati nelle attività di intervento e si invita la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali”. Intanto, i tecnici di Arpa Puglia – fa sapere una nota dell’agenzia regionale per la protezione ambientale – hanno consultato i dati della centralina di Via Rosati, che non hanno rilevato nulla di particolare rispetto alle medie orarie prima dell’incendio. “Solo il Toluene si sta alzando – fa sapere Arpa – una sostanza che deriva da combustione di gomma/plastica”.



Pubblicato il 12 Giugno 2026