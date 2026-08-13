Incendio in uno stabilimento di Maccarese: in fiamme la ‘Rambla Beach’

(Adnkronos) – Un incendio è divampato questa mattina all'interno dello stabilimento balneare 'Rambla Beach', in via di Praia a Mare, a Maccarese. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dai locali della cucina per poi propagarsi all'intera struttura. Al momento non risultano persone coinvolte nell'incendio. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento. Presente anche personale sanitario del 118, a supporto delle attività di soccorso. Sono in corso le operazioni per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Agosto 2026