Incendio in un nightclub di Goa, almeno 23 morti: tra le vittime anche turisti

(Adnkronos) – E' di almeno 23 morti il bilancio di un incendio in un nightclub di Goa, località situata sulla costa occidentale indiana. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui tra le vittime delle fiamme divampate nella discoteca Arpora, nella parte nord di Goa, ci sarebbero molti turisti.  Secondo il premier dello stato indiano, Pramod Sawant, la maggior parte delle vittime dell'incendio – provocato dall'esplosione di una bombola di gas – apparterrebbe al personale di cucina. Tra i morti ci sarebbero anche "tre o quattro turisti". Lo stesso 'chief minister' ha precisato che delle 23 vittime, tre sono morte per le ustioni riportate, mentre le altre sono per soffocamento. 
Pubblicato il 6 Dicembre 2025

