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Incendio in un appartamento a Roma, due morti: il fumo invade il palazzo

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(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un appartamento in via Spinoza a Roma da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nomentano intervenuta nelle prime ore della mattina a seguito di una segnalazione di fumo nel vano scale della palazzina di sette piani. I due sarebbero morti probabilmente per asfissia. L’appartamento era completamente invaso da fumo causato da un incendio che si è estinto autonomamente. Sul posto Carabinieri e Polizia di Stato.  

 

 

 

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Pubblicato il 2 Novembre 2026

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